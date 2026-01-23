Zidane - Divorce à 80M€ : «C’est sa femme qui décide»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après cinq ans passés dans les rangs de la Juventus Turin, Zinedine Zidane avait acté son divorce avec le club italien à l'été 2001 et avait rejoint le Real Madrid dans le cadre d'un transfert qui avait rapporté 80M€ au club bianconero. Et il semblerait que ce soit son épouse, Véronique Zidane, qui ait un peu forcé pour ce départ en Espagne...

La carrière de Zinedine Zidane avait pris un nouveau tournant à l'été 2001, lorsque le meneur de jeu de l'équipe de France avait décidé de quitter la Juventus Turin pour rejoindre le Real Madrid. Montant de l'opération : 80M€, et ce divorce avait donc rapporté un gros chèque au club italien. Et Gianni Agnelli, illustre dirigeant de la Juventus à cette époque, s'était confié sur le départ de Zidane et affirmait que sa femme avait joué un rôle majeur dans leur séparation.

« Zidane sous l’emprise de sa femme » « Je l'ai déjà dit, le problème n'est pas Zidane, mais il souffre d’être sous l’emprise de sa femme. Je l’ai pris à part et lui ai demandé : “Qui commande, vous ou votre femme ?” Il m’a répondu que, puisqu’ils ont deux fils, c’est sa femme qui décidait », avait confié à cette époque Gianni Agnelli dans des propos rapportés par le New York Times. La femme de Zinedine Zidane semble donc avoir joué un rôle majeur dans son transfert au Real Madrid, une version confirmée par le journaliste Frédéric Hermel dans la biographie du joueur parue en 2019.