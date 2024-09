Vente OM : Un milliardaire dit non pour remplacer McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On prête à Rodolphe Saadé une grande ambition, alors que son groupe CMA-CGM est devenu sponsor principal de l'OM. Certains estiment que l'homme d'affaires franco-libanais présente le profil idéal pour remplacer Frank McCourt à la tête du club marseillais. Mais ce dernier refuserait de remplir ce rôle à cause de Bernard Tapie. Explications.

Homme d’affaires très implanté à Marseille, Rodolphe Saadé est parvenu à rentrer dans le galaxie OM par le biais d’un partenariat entre son groupe, CMA-CGM, et le club phocéen. Mais certains lui prêtent une ambition plus grande comme celle de remplacer Frank McCourt à la tête de l’OM.

Saadé a déjà lâché sa réponse

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir et sur ses ambitions avec l’OM, Saadé a toujours fermé la porte. « Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit. » avait-il déclaré au début de l’année 2023 par exemple.

Il ne veut pas imiter Bernard Tapie

Ce dimanche, Radio-France a confirmé que Saadé ne devrait pas devenir propriétaire de l’OM. Selon le média, la raison est simple. Le dirigeant ne souhaiterait pas porter plusieurs casquettes comme l’avait fait avant lui un certain Bernard Tapie. Saadé aimerait se concentrer sur son activité avec le groupe CMA-CGM afin d’éviter de se saborder.