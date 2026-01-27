Salaire de Zidane : La belle augmentation pour son retour sur un banc de touche !

Axel Cornic

Après une carrière de joueur bien remplie, Zinedine Zidane a parfaitement réussi sa reconversion comme entraîneur, puisqu’il a déjà l’un des palmarès les plus importants du football français. Et il se l’est surtout construit sur le banc du Real Madrid, qu’il a toutefois quitté en 2021 après une deuxième expérience dans ce qui reste son club de cœur.

En seulement quelques années, il est devenu l’un des technicien français les plus connus de l’histoire. Il faut dire que Zinedine Zidane peut compter pas moins de trois Ligues des Champions dans son armoire à trophée, même quatre si on compte celle de 2014 remportée alors qu’il n’était encore que l’adjoint de Carlo Ancelotti.

Zidane et le Real Madrid, une success-story Son premier passage de 2016 à 2018 a été tellement marquant que lorsqu’il a fallu appeler quelqu’un à l’aide pour sauver le Real Madrid en mars 2019, le président Florentino Pérez s’est tout de suite tourné vers lui. Zidane a ainsi rempilé pour deux ans et demi, mais n’a finalement pas pu reproduire le miracle de remporter une nouvelle Ligue des Champions, raflant tout de même un titre de Champion d’Espagne et une Supercopa en 2020. Il a finalement quitté son poste un an après, vraisemblablement lassé et surtout usé par la vie dans l’un des plus grands clubs de la planète.