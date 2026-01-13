Rupture pour Zidane : Il avait besoin d’un break !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un Euro 1996 particulièrement décevant sur le plan personnel avec l'équipe de France, Zinedine Zidane avait ressenti un besoin urgent de couper avec le monde du football. Cet été-là, alors qu'il était transféré à la Juventus Turin, Zidane s'était longuement confié sur ce besoin de rupture avec le foot et la compétition.

L'équipe de France avait été éliminée en demi-finale de l'Euro 1996 par la République Tchèque, et Zinedine Zidane n'avait pas franchement été à la hauteur durant cette compétition. Très attendu avec le numéro 10 des Bleus sur le dos, le maitre à jouer des Girondins de Bordeaux avait d'ailleurs été très marqué par cette défaite dans le dernier carré, et en août 96, Zidane affichait son besoin de faire un break dans les colonnes de L'EQUIPE.

« J'étais tellement fatigué » « Pendant l'Euro, je ne voulais penser qu'à l'équipe de France, pas à la Juve. Maintenant que je suis à Turin, je pense aux deux ! Je sais que ça se rapproche. Pendant un moment, disons mon mois de vacances, j'ai vraiment eu besoin d'évacuer tout ça. Je n'étais pas saturé de foot, j'aime trop ça pour en être saturé, mais j'étais tellement fatigué ! Et puis, j'étais aussi touché au moral, parce que l'Euro ne s'était pas passé pour moi comme je le voulais, ni comme on l'attendait de moi », confiait Zinedine Zidane, qui a donc procédé à une rupture avec le monde du foot pendant quelques semaines.