RN, élections… Le coup de gueule de Mbappé est validé chez les Bleus !

Après les résultats des partis extrémistes aux élections européennes du 9 juin, certaines figures de proue de l’équipe de France comme Kylian Mbappé ont appelé au vote et à combattre la montée des extrêmes pour les législatives à venir (30 juin et 7 juillet). Aurélien Tchouaméni a validé la franche prise de position de Mbappé à ce sujet.

Kylian Mbappé est certes seulement le capitaine de l’équipe de France. Mais à ses yeux, il ne doit pas seulement s’exprimer en son nom sur le terrain de foot, mais en dehors également. C’est pourquoi en conférence de presse la semaine dernière, Mbappé appelait les électeurs à aller voter contre la montée des extrêmes dans le paysage politique français lors des législatives les 30 juin et 7 juillet prochain. « Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum ».

«On a eu des messages fort via Marcus et Kylian, je partage leur point de vue»

La sortie médiatique de Kylian Mbappé a fait réagir le Rassemblement National (ou RN, parti de l’extrême droite) en son président Jordan Bardella qui regrettait cette semaine qu’un « multimillionnaire » donne des « leçons à des gens qui gagnent 1 400 ou 1 500 euros et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois ». Mais pas de quoi faire taire les figures fortes de l’équipe de France de football. Aurélien Tchouaméni était lui aussi en conférence de presse ce dimanche et n’a pas dissimulé sa pensée profonde sur le sujet.



« Une action commune collective ? Je pense que dans le groupe tout le monde a le droit d'avoir son opinion, on a eu des messages fort via Marcus (ndlr Thuram) et Kylian (ndlr Mbappé), je partage leur point de vue ».

«J'ai horreur des extrêmes dans la vie de tous les jours»