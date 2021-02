Foot

Quels buteurs rapportent le plus cette saison ?

Publié le 15 février 2021 à 11h17 par La rédaction

Classement des 10 joueurs les plus influents d’Europe lorsqu’il s’agit de faire trembler les filets et faire plaisir aux parieurs. A signaler qu’aucun Français, ni joueur de Ligue 1, n'est présent dans ce classement.

10- Bruno Fernandes (Manchester United)

Le meneur de jeu est la référence internationale au poste de numéro 10 à l’heure actuelle. Impliqué sur la moitié des buts de son équipe, Bruno Fernandes est aussi un des meilleurs passeurs du championnat. Le joueur d’une efficacité chirurgicale cette saison.

9- André Silva (Eintracht Francfort)

L'attaquant portugais connaît la meilleure saison de sa carrière en Allemagne. Candidat à un poste de titulaire en sélection, le joueur de 25 ans compte déjà 17 buts cette année. Principal sniper de son équipe, André Silva s'épanouit à 100% dans l’animation offensive de son équipe.

8- Ciro Immobile (Lazio)

L'avant-centre italien est d’une constance impressionnante au plus haut-niveau. Le troisième meilleur buteur de Serie A semble être à l’apogée de son football. A 30 ans, il sera aussi l’arme offensive la plus importante de l’équipe d’Italie lors de l’Euro 2021. Un sens du but et de la finition impressionnant qui fait lorgner les plus grandes équipes européennes.

7- Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Moins connu des bookmakers, le Croate s’est fait un nom au cours des dernières saisons. Ses 18 buts laissent présager une grosse saison de l'avant-centre d’Hoffenheim. Auteur de performances consistantes, le buteur prouve qu’il est un des meilleurs avant-centre européens.

6- Harry Kane (Tottenham)

L’attaquant international anglais arrive à 27 ans au sommet de son art. Joueur le plus décisif d’Angleterre en ce début de saison, Harry Kane sera dans la course au titre de meilleur buteur, mais aussi dans celle de meilleur passeur cette saison. Une polyvalence qui fait de lui un candidat au titre de meilleur joueur de Premier League.

5- Romelu Lukaku (Inter Milan)

Le géant belge est la bonne surprise de Serie A. Après une première année honorable, le numéro 9 commence à trouver ses marques et les statistiques parlent d’elles même. Sa puissance et son sens du but font mouche cette année. Deuxième meilleur buteur d’Italie, le colosse reste dans le sillage de Cristiano Ronaldo.

4- Mohamed Salah (Liverpool)

Au sein de l’attaque de feu de Liverpool, Mohamed Salah est un élément indispensable. Il tire les penalties, fait des passes décisives et marque des buts. Salah est ces dernières saisons le joueur le plus décisif de Première League. Comme Harry Kane, il est non seulement un des meilleurs buteurs mais aussi un des meilleurs passeurs d’Europe.

3- Erling Haaland (Borussia Dortmund)

La révélation norvégienne doit confirmer sa première saison incroyable. Il semble avoir la carrure pour ça si on en croit son début d’année tonitruant. Une machine à marquer qui sera sûrement l’un des plus grands concurrents à Mbappé pour le titre de meilleur joueur du monde dans quelques années.

2- Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Le Portugais est éternel. Sa saison en Italie est la preuve qu’il est toujours un des meilleurs joueurs du monde. A 37 ans, son influence impressionne les observateurs de tous les pays. CR7 est prêt à battre tous les records avec la Juventus et en sélection.

1- Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Le buteur polonais est le meilleur buteur de ces deux dernières saisons. La machine à marquer bavaroise mériterait un ballon d’or pour l’ensemble de son œuvre. Avec 27 buts au compteur, vous pouvez compter sur lui. Robert Lewandowski est décisif toutes les 78 minutes. A 32 ans, le joueur a encore quelques belles saisons devant lui.



Ils ne vous restent plus qu’à trouver quel est le meilleur site de paris sportifs pour commencer à engranger les bénéfices.