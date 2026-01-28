PSG - «S’il a un problème avec moi...» : Le règlement de compte en public

Mardi, l’ancien joueur du PSG Laurent Robert s’en était pris à Luis Fernandez dans la presse. Il reprochait à son entraîneur à Paris de l’avoir mis sur le banc et d’avoir un peu gâché la fin de son passage au sein du club de la capitale. Ce mercredi, le champion d'Europe 1984 a répondu à l’ex-attaquant.
À deux reprises, Luis Fernandez a été entraîneur du PSG, d’abord de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003. L’ancien coach parisien est très apprécié par les supporters du club de la capitale, mais beaucoup moins par son ex-attaquant Laurent Robert. Ce dernier a tiré à boulets rouges sur le champion d’Europe 1984 mardi dans une interview accordée au Parisien.
« Travailler avec lui, c’est très difficile »
« Pendant six mois, il m’a écarté de l’équipe, je me suis entraîné tout seul. En dehors du terrain, Luis est extraordinaire. Mais travailler avec lui, c’est très difficile. Il y a eu des incompréhensions. Il sifflait tout le temps pendant les entraînements et on ne savait jamais à qui il s’adressait. C’est pour ça qu’on s’est embrouillés. C’est pour une connerie, quoi », a révélé l’ancien joueur du PSG.
« Il était un peu arrogant »
La réponse de Luis Fernandez ne s’est pas fait attendre. Ce mercredi, l’ancien coach du PSG a pris la parole auprès du journal Le Parisien et les relations entre les deux hommes semblent bel et bien tendues. « Il s’est emporté, il était un peu arrogant. J’avais un objectif et j’ai essayé d’impliquer tout le monde. Il n’a pas accepté ma méthode, il n’a pas aimé. Tant pis. Moi, j’ai de bons échanges avec tout le monde alors s’il a un problème avec moi, qu’il prenne son téléphone et qu’il m’appelle. » Reste à voir si Laurent Robert prendra la peine de passer un coup de fil à l’actuel consultant de 66 ans.