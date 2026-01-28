PSG - «S’il a un problème avec moi...» : Le règlement de compte en public

Alexis Brunet

Mardi, l’ancien joueur du PSG Laurent Robert s’en était pris à Luis Fernandez dans la presse. Il reprochait à son entraîneur à Paris de l’avoir mis sur le banc et d’avoir un peu gâché la fin de son passage au sein du club de la capitale. Ce mercredi, le champion d'Europe 1984 a répondu à l’ex-attaquant.

À deux reprises, Luis Fernandez a été entraîneur du PSG, d’abord de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003. L’ancien coach parisien est très apprécié par les supporters du club de la capitale, mais beaucoup moins par son ex-attaquant Laurent Robert. Ce dernier a tiré à boulets rouges sur le champion d’Europe 1984 mardi dans une interview accordée au Parisien.

« Travailler avec lui, c’est très difficile » « Pendant six mois, il m’a écarté de l’équipe, je me suis entraîné tout seul. En dehors du terrain, Luis est extraordinaire. Mais travailler avec lui, c’est très difficile. Il y a eu des incompréhensions. Il sifflait tout le temps pendant les entraînements et on ne savait jamais à qui il s’adressait. C’est pour ça qu’on s’est embrouillés. C’est pour une connerie, quoi », a révélé l’ancien joueur du PSG.

« Il fallait qu’il rentre dans le rang » : la mise au point de Luis Fernandez, critiqué par son ancien joueur au PSG Laurent Robert

