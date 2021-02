Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès affiche son inquiétude avant le choc contre le FC Barcelone !

Publié le 14 février 2021 à 20h15 par La rédaction

Avant d'affronter le FC Barcelone, le PSG a été opposé à l'OGC Nice (2-1). Malgré la victoire obtenue sur la pelouse du Parc des Princes, la manière n'y était pas, de quoi faire douter Pierre Ménès.

À quelques jours du choc tant attendu face au FC Barcelone, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne peut que constater un enchaînement de mauvaises nouvelles. En plus des blessures d'Angel Di Maria et de Neymar, le club de la capitale va devoir faire face à un groupe catalan plein de confiance, qui retrouve des couleurs avec les retours de certains cadres blessés jusqu'à présent. Mais avant cela, le PSG devait affronter l'OGC Nice. Avec un effectif amoindri, les Parisiens sont parvenus à arracher la victoire (2-1) ce samedi, non sans mal. Un match qui n'a pas rassuré Pierre Ménès, qui cherche des explications aux difficultés rencontrées par les joueurs du PSG.

«Que le PSG n’ait pas été bon, c’est une affaire entendue»