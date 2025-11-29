Polémique à la Donnarumma au PSG, Luis Enrique est furieux !

Alexis Brunet

Face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier a eu très chaud. Le gardien de but du PSG a été victime d’un tacle appuyé sur la cheville de la part de Lamine Camara, qui rappelle l’agression subie par Gianluigi Donnarumma au même endroit l’année dernière, qui avait lui pris les crampons de Wilfried Singo en plein visage. Dans les deux situations, les joueurs monégasques n’ont pas reçu de carton rouge et cela a rendu furieux Luis Enrique.

Ce samedi, contre Monaco (victoire 1-0 de l’ASM), le PSG aurait très bien pu perdre Lucas Chevalier pour plusieurs semaines, voire mois. Alors que l’on jouait la douzième minute, le portier a fini au sol après un tacle appuyé de Lamine Camara sur sa cheville droite. Alors que le rouge paraissait obligatoire sur cette action, l’arbitre de la rencontre Clément Turpin a finalement décidé de ne donner qu’un jaune au milieu de terrain monégasque et il n’a pas été appelé par le VAR.

« Chevalier a eu beaucoup de chance » Une décision surprenante, mais que n’a pas cherché à commenter Luis Enrique après le match. L’entraîneur du PSG s’est montré très sobre. « Je voudrais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup… Mais je préfère dire que Chevalier a eu beaucoup de chance, je pense que c’est suffisant. »