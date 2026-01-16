«On est morts», la bombe lâchée par Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2004, alors que le Real Madrid avait été sorti de la Ligue des Champions par l'AS Monaco, Zinedine Zidane s'était laissé aller à une confidence envers Ludovic Giuly qui avait fait l'effet d'une bombe. L'attaquant monégasque avait avait rendu cet aveu de Zidane public, et l'avait ensuite amèrement regretté... Explications.

C'est une bombe dont Zinedine Zidane se serait certainement bien passé durant sa carrière de joueur... Le 6 avril 2004, alors que son équipe du Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l'AS Monaco en quart de finale retour de la Ligue des Champions, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu pour le club merengue. C'est finalement Monaco qui s'est imposé 3-1, validant son ticket pour le dernier carré. Et à la mi-temps de ce match, Zidane s'est laissé allé à une confidence envers Ludovic Giuly...

« On est morts » En effet, le lendemain du match, Giuly révélait à la presse que Zinedine Zidane avait reconnu la supériorité de l'AS Monaco puisqu'il lâchait à la mi-temps du match « on est morts » à son partenaire de l'équipe de France. Mais cette confidence offerte par Giuly au sujet de Zidane a rapidement fait l'effet d'une bombe dans la presse puisqu'elle a énormément fait parler et a suscité certaines critiques en Espagne à l'encontre du numéro 10 des Bleus.