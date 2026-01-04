OM : Surprise, il a un coup de cœur pour le PSG !

Dimanche soir, le PSG reçoit au Parc des princes le Paris FC pour le premier derby de la saison entre les deux équipes. S’il a la chance de disputer cette rencontre, Maxime Lopez devrait prendre beaucoup de plaisir. En effet, l’ancien joueur de l’OM a avoué qu’il aimait voir jouer le club de la capitale et qu’il avait tout particulièrement apprécié la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan.
Le 31 mai dernier, le PSG entrait dans l’histoire en remportant sa première Ligue des champions. Pour l’occasion, le club de la capitale avait offert une démonstration à ses supporters en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan. Un succès magnifique qui a été salué par de nombreux observateurs.
« Même si je suis Marseillais, j'avoue que j'aime les voir jouer »
La victoire en finale du PSG a mis tout le monde d’accord et même les anciens joueurs de l’OM. Alors qu’il s’apprête à affronter le club de la capitale dimanche soir avec le Paris FC, Maxime Lopez a avoué qu’il avait halluciné lors du match contre l’Inter Milan. « Même si je suis Marseillais, j'avoue que j'aime les voir jouer. La finale de la Ligue des champions remportée 5-0 était incroyable. J'ai joué contre l'Inter, et je peux vous garantir qu'il n'est pas si facile de les battre », a déclaré l’ancien Marseillais à La Gazzetta dello Sport.
Maxime Lopez, le plus Marseillais des Parisiens
Si Maxime Lopez porte le maillot du Paris FC depuis 2024, il a surtout longtemps porté celui de l’OM. Formé à Marseille de 2010 à 2016, il a par la suite évolué avec l’équipe première jusqu’en 2021. Le milieu de terrain a ensuite découvert l’Italie à Sassuolo et à la Fiorentina, avant donc son retour en France en 2024.