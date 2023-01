Une recrue à 0€ ? Le PSG prend une énorme décision

La rédaction

Alors que le mercato ferme ses portes mardi à minuit, le PSG tente le tout pour le tout pour recruter un élément offensif. Deux pistes chaudes, menant à Malcom, le Brésilien évoluant au Zénith Saint-Pétersbourg et Rayan Cherki, crack de l’OL, plaisent à Luis Campos. Et concernant Malcom, une venue cet hiver pour 0€ est possible, même si Luis Campos ne devrait pas l’activer.

Malcom retrouvera-t-il le championnat de France ? Après avoir réalisé de belles saisons avec les Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2019 avant de filer au FC Barcelone pour 41M€, le Brésilien avait été mis au placard par Ernesto Valverde qui ne croyait pas en lui. Il poursuit sa carrière en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg. Et il pourrait revenir en France, au PSG.

Une clause spéciale

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a bientôt un an, la FIFA & mis en place une clause permettant aux joueurs étrangers évoluant en Russie de se libérer temporairement de leur contrat pour rejoindre un autre club. Mais, selon L’Équipe , les bonnes relations entre le PSG et le Zénith font que le club de la capitale n’utilisera pas cette clause pour faire venir Malcom.



Un prêt est à l’étude