Un transfert de l'OM fait bondir l'Italie

La rédaction

Prêté par l'OM à la Juventus, Arkadiusz Milik devrait s'engager de façon définitive avec la Vieille Dame d'ici la fin de la saison. Au total, le club turinois ne devrait pas débourser plus de 8M€ pour l'attaquant polonais. Un montant assez faible pour un joueur de cette qualité, au point que l'Italie s'étonne.

Arrivé à l'OM durant le mois de janvier 2021, Arkadiusz Milik ne sera finalement resté qu'un an et demi au sein du club phocéen. En effet, l'été dernier l'attaquant polonais a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Et tout laisse à penser qu'il va rester à la Juve.

Milik va rejoindre la Juve

En effet, auteur d'une première partie de saison intéressante, Arkadiusz Milik semble avoir convaincu la Juventus d'accélérer les discussions pour son transfert définitif. Selon Sky Sport Italia , la Vieille Dame, qui a déjà déboursé 1M€ pour le prêt du Polonais, pourrait lâcher 7M€ de plus pour lever son option d'achat auprès de l'OM.

La presse italienne n'en revient pas