«Un sacré joueur» : Signature confirmée, c'est le feu dans le vestiaire de l'OM !

C'est désormais confirmé, l'OM a obtenu le prêt avec une option d'achat obligatoire de Timothy Weah qui débarque en provenance de la Juventus. Une signature bouclée 25 ans après celle de son père. En effet, en novembre 2000, Georges Weah s'engageait à l'OM. Et cela n'avait pas manqué de faire réagir dans le vestiaire.

« C'était un mec super positif, joyeux et qui communiquait beaucoup d'envie. Tu sentais qu'il avait connu des choses vraiment au-dessus mais il s'est mis dans une forme de simplicité pour amener son expérience et essayer de tirer tout le monde vers le haut. En plus, il était vraiment abordable, humble », se souvient l'ancien gardien de l' OM dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Je me souviens d'un sacré joueur quand même »

« Je me souviens d'un sacré joueur quand même. Il prenait de la place, mobilisait les adversaires, ce qui pouvait laisser de la place pour les autres et les rendre plus forts. Il avait moins la vitesse et la puissance, mais avait gardé sa qualité technique et son intelligence dans les déplacements. Et, dos au but, je le trouvais monstrueux. Il avait de la présence et, devant les cages, de la tête, je n'en parle même pas ! », ajoute Stéphane Trévisan.