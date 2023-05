Un nouveau séisme à prévoir au FC Nantes ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grand danger, le FC Nantes a décidé de prendre les choses en mains en se séparant d’Antoine Kombouaré, remplacé par un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo. Néanmoins, Waldemar Kita prépare un nouveau changement majeur et tenterait de séduire Claude Puel.

C'est la crise au FC Nantes. Humiliés par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5), les Canaris voient désormais leur avenir en Ligue 1 être menacé. Et pour cause, Nantes est premier relégable après des défaites contre Brest et Strasbourg, deux concurrents directs. Et afin d'inverser la tendance, Antoine Kombouaré a été remplacé par un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo qui aura la lourde tâche de sauver le club.

EXCLU - FC Nantes - Rolland Courbis : «J’ai été appelé, mais...» https://t.co/AQcUBHeHdE pic.twitter.com/AR9HsypaAO — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) May 9, 2023

Kita rêve de Puel pour la saison prochaine

Néanmoins, Waldemar Kita semble déjà tourné vers l'avenir. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le président du FC Nantes cherche déjà un nouvel entraîneur, et quoi qu'il arrive, Pierre Aristouy ne sera pas conservé. Dans cette optique, Kita draguerait Claude Puel pour tenter de le convaincre de débarquer cet été. Mais un autre entraîneur pourrait être intéressé. Contacté par le10sport.com, Rolland Courbis a effectivement ouvert la porte au FC Nantes.

Courbis est intéressé