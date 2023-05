Séisme au FC Nantes, il lance un énorme appel du pied

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté pour sa survie en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de se séparer d’Antoine Kombouaré afin de tenter un électrochoc et éviter la relégation. Un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo a été nommé, mais les Canaris ont également pensé à Rolland Courbis comme révélé par le10sport.com. Et l’ancien entraîneur de l’OM nous confirme d’ailleurs avoir été contacté.

Finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes a été humilié par Toulouse (1-5) et a enchaîné avec deux défaites en Ligue 1 contre Brest (0-2) et Strasbourg (0-2), deux concurrents directs pour le maintien. Résultat, les Canaris sont relégables à quatre journées de la fin de la saison, ce qui a poussé la famille Kita à se séparer d'Antoine Kombouaré. Le Kanak est remplacé par le duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo, mais comme révélé par le10sport.com, Rolland Courbis a également été contacté. Contacté par nos soins, il confirme d'ailleurs avoir été approché.

EXCLU - FC Nantes : Un attelage Ziani - Courbis pour remplacer Kombouaré ? https://t.co/criml9jrF2 pic.twitter.com/OX9PQePpzw — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

«J’ai été appelé, j’ai reçu plusieurs coups de téléphone, oui»

« J’ai été appelé, j’ai reçu plusieurs coups de téléphone, oui. Des personnes indiquant être proches du FC Nantes et de la famille Kita. On m’a sondé pour connaître ma position dans la perspective d’une possible venue, j’ai écouté. On m’a dit de me tenir prêt, que j’allais être appelé par la famille Kita. Mais à ce jour, ni le père, ni le fils, ne m’a appelé », nous confie l'ancien entraîneur de l'OM et actuel consultant RMC , avant d'ouvrir la porte au FC Nantes.

«Je n’imagine pas dire non au FC Nantes»