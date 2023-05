Un mercato de folie promis à Mbappé, un club veut dégouter le PSG

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar, ainsi que nombreux autres indésirables présentes dans l’effectif, le Paris Saint-Germain souhaite entamer un nouveau projet autour de Kylian Mbappé. Cela passe notamment par l’attaque, puisque pour oublier la MNM les dirigeants parisiens auraient déjà dressé une liste de recrues potentielles avec Victor Osimhen Rafael Leao ou encore Randal Kolo Muani.

Dès l’élimination en Ligue des Champions, le mercato estival du PSG semble avoir commencé. Les spéculations autour de l’avenir de tel ou tel joueur ont fusé de tous les côtés et ces derniers jours cela a surtout concerné Lionel Messi et Neymar, qui pourraient quitter le club.

Le PSG lance son casting en attaque

Si ces départs se confirment, le PSG devra obligatoirement frapper au moins deux coups en attaque et des noms ont déjà commencé à filtrer. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaite retrouver Rafael Leao, joueur qu’il a recruté au LOSC par le passé et qui a explosé en Serie A. Du côté de RMC Sport on parle plutôt de Victor Osimhen, un autre ancien lillois qui vit des beaux jours en Italie mais aussi de Randal Kolo Muani, l’une des grandes surprises en Bundesliga cette saison.

Le Bayern Munich veut tout miser sur Osimhen et Kolo Muani