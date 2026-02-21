Un joueur du PSG veut «absolument partir» : La réunion qui tourne mal, «j'en prends plein la tronche»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile de s'imposer au PSG. Et cela ne date pas d'hier. En effet, un attaquant raconte la façon dont il avait été barré par la concurrence dans les années 1990, au point de réclamer son transfert lors d'une réunion avec sa direction qui avait assez mal tourné.

C'est un joueur qui présente la particularité d'avoir évolué dans 14 clubs durant sa carrière. Xavier Gravelaine est effectivement réputé pour ce nombre très impressionnant. Et parmi les équipes dans lesquelles il a évolué, l'attaquant est passé par le PSG qu'il a rejoint en 1993. Mais alors qu'il venait pour remplacer David Ginola, annoncé au FC Barcelone, Xavier Gravelaine a finalement vu l'international français rester à Paris. Une concurrence impossible pour l'ancien joueur du SM Caen qui avait donc rapidement réclamé son départ comme il l'a récemment expliqué.

Ginola a bloqué Gravelaine « À mon arrivée à Paris, David Ginola devait partir à Barcelone. Mais comme (Johan) Cruyff a été viré, l'accord est tombé à l'eau. Déboulonner David au Parc, c'est compliqué. Je perds tout, l'équipe de France, en l'espace de quatre mois. Je veux absolument partir. Je ne vais pas à l'entraînement pendant une semaine, je boude. Je suis convoqué par la direction. J'en prends plein la tronche. Ils me mettent une grosse amende. Michel, un mec adorable, veut mettre l'argent dans la caisse des joueurs, mais je choisis l'association Perce-Neige de Lino Ventura. Comparé à (Bernard) Tapie, qui est un fou furieux, "Denise" est un vrai calme. À partir de ce moment-là, Michel a toujours fait attention à moi. Il s'est créé un lien. Il m'appelait même quand j'étais prêté. C'est la classe », confiait-il l'année dernière dans les colonnes de L'EQUIPE.