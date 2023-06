Un incroyable retour d’un buteur au PSG ? Il répond

Alexis Brunet

Le PSG va se montrer actif cet été sur le mercato, particulièrement au niveau de l'attaque, pour compenser le départ de Lionel Messi. De grands noms sont cités dans la capitale, comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou bien Harry Kane. Mais il se pourrait qu'un ancien de la maison revienne à Paris. En effet, Moise Kean s'est montré nostalgique de son passage chez le champion de France.

Christophe Galtier l'a affirmé en conférence de presse ce jeudi après-midi, Lionel Messi va jouer son dernier match avec le PSG ce samedi face à Clermont. L'Argentin ne prolongera pas son contrat et il partira libre cet été. Il reviendra sans doute au FC Barcelone, à moins qu'il ne choisisse plutôt l'Arabie saoudite et Al-Hilal.

Après Messi, Neymar est sur le départ aussi

Mais Paris pourrait bien perdre deux superstars cet été. Puisqu'après Lionel Messi, c'est Neymar qui pourrait plier bagage. Le Brésilien n'est plus si réticent à l'idée de quitter le PSG. Mais il faudra trouver un club capable de lui offrir un salaire imposant et capable de payer son transfert. Car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant passé par le FC Barcelone dispose d'un contrat jusqu'en 2027 dans la capitale.

Moise Kean entretient le flou sur un retour au PSG