«Un fou furieux», il balance sur le prochain entraîneur de l’OM

Roberto De Zerbi devrait être nommé entraîneur de l'OM dans les prochains jours. Un profil qui s'inscrit dans la lignée de Marcelo Bielsa ou encore de Jorge Sampaoli. Bouillant, le technicien italien ne laisse pas indifférent, surtout au sein de son vestiaire. Si certains apprécient son caractère trempé, d'autres redoutent ses coups de gueule.

Retournement de situation à Marseille. Alors que le poste d'entraîneur semblait promis à Sergio Conceiçao, l'OM aurait dévié de sa trajectoire ces dernières heures. Lassé par l'attitude et le silence du Portugais, Pablo Longoria a pris la décision de se concentrer sur la piste Roberto De Zerbi. Bien lui en a pris puisque le technicien italien n'aurait pas hésité à donner son oui, même sans Coupe d'Europe la saison prochaine. De Zerbi serait prêt à partir sur un cycle de trois ans avec l'objectif de retrouver la C1 dès la saison prochaine.

« Il n’a jamais fait un entraînement tranquille »

A l'OM, De Zerbi devrait provoquer des étincelles. Son caractère entier peut parfois provoquer des tensions dans le vestiaire comme l'annonce Guillaume Gigliotti dans les colonnes de La Provence . « C’était un fou furieux, pointu surtout, si tu ne faisais pas ce qu’il te disait il hurlait, devenait fou, il tirait sur les ballons, avait la tête rouge, les veines sortaient, il n’a jamais fait un entraînement tranquille. Il m’engueulait tout le temps pour mon bien mais bon… Je réussissais des séances sans louper de passe donc un jour je lui ai dit de me lâcher un peu » a déclaré celui qui avait évolué sous ses ordres à Foggia.

