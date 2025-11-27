«Un des meilleurs du monde» à 0€ : Un coup de génie est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l'issue de la saison Dayot Upamecano est convoité notamment pas le PSG. Cependant, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl assure qu'il espère conserver l'international français qu'il voit comme l'un «des meilleurs défenseurs du monde».

Toujours à l'affût pour dénicher des gros coups sur le mercato, le PSG s'intéresserait à Dayot Upamecano dont le contrat s'achève en juin prochain au Bayern Munich. Directeur sportif du club bavarois, Max Eberl assure toutefois qu'il espère prolonger celui qu'il considère comme «l’un des meilleurs défenseurs au monde».

Le PSG à fond sur Upamecano ? « Upa a maintenant 27 ans, l’âge idéal pour un défenseur central. Il souhaite prendre une décision mûrement réfléchie, ce qui est tout à fait normal. Upa ne devrait pas et ne restera pas pour des raisons financières, même s’il a reçu une offre intéressante de notre part, mais pour notre vision globale et l’ensemble de ses qualités. C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde », rappelle-t-il dans les colonnes de Sport BILD, avant de poursuivre.