Un crack signe au PSG, les raisons dévoilées

Baptiste Berkowicz

Le PSV Eindhoven a annoncé dimanche le départ de Xavi Simons en direction du PSG. La pépite néerlandaise devait donner son aval afin que le club parisien puisse dégainer la clause de 6M€ pour le rapatrier. Le joueur de 20 ans a fait le choix de quitter le club néerlandais pour plusieurs raisons notamment pour l'incapacité du PSV Eindhoven de répondre à ses ambitions.

Le PSG a réussi son coup. Auteur d'une saison exceptionnelle aux Pays-Bas, Xavi Simons a explosé avec le PSV Eindhoven en devenant le véritable leader de son équipe. Le Néerlandais était arrivé libre l'été dernier en provenance de Paris, mais le club de la capitale avait intelligemment glissé une clause de rachat à hauteur de 6M€ effective à l'été 2023. Après de longues négociations avec le joueur, les dirigeants du PSG sont parvenus à convaincre Xavi Simons d'effectuer son retour.

Le PSV, plafond de verre

D'après les informations du Telegraaf , Xavi Simons a décidé de quitter le club néerlandais pour des raisons bien précises. Contrairement aux rumeurs, le départ de Ruud van Nistelrooy a également joué en défaveur du PSV Eindhoven. Le joueur avait noué une belle relation avec son ancien coach qui avait tout fait pour le convaincre de rester. Son départ soudain a donc été mal vécu. De plus, la pépite néerlandaise a consacré beaucoup de temps en dehors des terrains à tout mettre en oeuvre pour être performant. Une exigence que le joueur de 20 ans ne voyait pas suffisamment chez ses coéquipiers et qui a fini par le faire douter.

Le PSG, passage obligatoire

En outre, Eindhoven ne pouvait pas suivre le PSG financièrement, même si les Bataves étaient prêts à en faire le joueur le mieux payé de l’histoire du club et avaient tout misé cet été sur une campagne de recrutement basée sur une prolongation du milieu. De plus, le joueur voulait également jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Or, le PSV Eindhoven doit passer par un tour préliminaire et ces dernières années, ça ne lui a pas réussi. De retour au PSG, le joueur devrait être prêté à Leipzig pour s'aguerrir encore davantage.