Un buteur XXL est attendu à l’OM, c’est la douche froide

Cet été, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato. De nombreux mouvements sont attendus et Pablo Longoria pourrait se mettre en quête d'un nouvel avant-centre, surtout en cas de départ d'Alexis Sanchez qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Dans cette optique, la piste menant à Loïs Openda serait étudiée. Mais face à la Premier League, les Marseillais devraient être en danger.

Ce n'est plus une surprise, mais l'OM devrait une nouvelle fois être l'un des principaux animateurs du mercato. Plusieurs pistes circulent déjà du côté du club phocéen qui aimerait se renforcer afin de pouvoir se stabiliser sur le podium de Ligue 1 et franchir un pallier en Ligue des champions. Dans cette optique, Pablo Longoria chercherait toujours à recruter un avant-centre, notamment dans l'optique d'un possible départ d'Alexis Sanchez qui n'a pas prolongé son contrat. Le président de l'OM scrute ainsi en Ligue 1 et sera très intéressé par Loïs Openda, qui brille avec le RC Lens. Mais selon Jonathan Johnson, la Premier League est également dans le coup.

L’OM et le FC Nantes plombés par un transfert à 45M€ ? https://t.co/qxPsL7NlKR pic.twitter.com/jFQ95brNFw — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Openda vers la Premier League ?

« La présence d'Unai Emery pourrait être attrayante, et c'est un projet qui commence à susciter l'intérêt de certains joueurs réputés en Europe, mais il faudra de la patience pour que certains de ces grands noms envisagent sérieusement de venir à Villa Park », lâche le journaliste de CBS Sports dans sa chronique pour CaughtOffside , avant de préciser le club qui a le plus de chance de recruter Loïs Openda.

«Arsenal la destination la plus probable»