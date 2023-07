Un attaquant quitte l’ASSE, il fait un choix très fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021/2022, l’ASSE a laissé filer de nombreux joueurs afin de se relancer. Denis Bouanga a fait partie de ceux qui ont quitté le club du Forez, mais alors qu’il était très convoité en Européen, le Gabonais avait signé au LAFC. Un choix qu’il ne regrette absolument pas.

L'été 2022 aura été particulièrement agité du côté de l'AS Saint-Etienne, tout juste reléguée en Ligue 2. L'effectif aura donc été bouleversé et plusieurs joueurs majeurs sont partis à l'image de Denis Bouanga. Convoité par plusieurs clubs européens à l'image du LOSC ou encore du Borussia Mönchengladbach, le Gabonais avait finalement rejoint la MLS en s'engeant au LAFC. Un choix qu'il justifie.

Bouanga justifie son départ de l'ASSE

« Dans le contexte compliqué que vivait l’ASSE (la lutte pour le maintien, ndlr), je réalisais une bonne fin de saison, en marquant presque à tous les matchs. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés, dont le LAFC. Ils ont montré une vraie envie de me recruter, en m’appelant tous les jours à des heures tardives pour eux. Je ne vais pas mentir, j’avais vraiment une hésitation au début. Mais je me suis dit que c’était l’expérience d’une vie », confie l’ancien Stéphanois dans une interview accordée à La Nouvelle République .

«A l’ASSE, j’ai vraiment grandi en tant que joueur»