Un ancien de l’OM signe à Paris, une légende du PSG balance les coulisses

Hugo Chirossel - Journaliste

Quatre ans après son départ de l’OM, Maxime Lopez a fait son retour en France cet été. Le milieu de terrain âgé de 26 ans a décidé de quitter Sassuolo pour s’engager en faveur du Paris FC. Raí, légende du PSG et ambassadeur du pensionnaire de Ligue 2 depuis maintenant deux ans, s’est exprimé sur l’arrivée de l’ancien Marseillais.

Bientôt un deuxième club parisien dans l’élite ? Le PSG pourrait être rejoint en Ligue 1 par le Paris FC dans un avenir proche. Le pensionnaire de Ligue 2 a réalisé un mercato ambitieux cet été, avec en tête de gondole les arrivées de Jean-Philippe Krasso (27 ans) et Maxime Lopez (26 ans), de quoi lui donner l’ambition d’évoluer en L1 la saison prochaine.

« Recruter ce type de joueurs montre l’ambition du club »

« Des joueurs de renom et surtout d’une grande qualité ! », a confié Raí, dans un entretien accordé à Foot Mercato. « En plus d’être connus, ils ont de la qualité. On a pu l’observer dans le passé et on le voit aujourd’hui sur le terrain. Recruter ce type de joueurs montre l’ambition du club. Cela montre aussi que la perception que les joueurs ont du Paris FC a changé. Lorsqu’ils voient les ambitions du club, ils se disent désormais que s’ils signent ici, c’est un bon choix pour leur carrière. Ils veulent faire partie d’un projet qui a de grandes ambitions. Quand des joueurs ambitieux choisissent votre projet, c’est bon signe. »

« Il va nous apporter de la magie, de la technique, sa vision de jeu »

Légende du PSG, où il a joué entre 1993 et 1998, Raí est depuis deux ans l’ambassadeur du Paris FC et a dévoilé comment il avait convaincu Maxime Lopez, ancien de l'OM : « Maxime a vu la belle opportunité que lui présentait le Paris FC, de plus il y a son frère Julien au club. Donc, en plus de croire au projet, il connaissait déjà le club. S’il a fait le choix de nous rejoindre, c’est qu’il a compris ce que le club peut lui apporter, mais évidemment, lui aussi va nous apporter beaucoup. Il va nous apporter de la magie, de la technique, sa vision de jeu. Il amène quelque chose de précieux au club. »