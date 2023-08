Transferts : Verratti prêt à plomber les plans du PSG ?

Hugo Chirossel

Bien qu’il ait récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, Marco Verratti n’entre désormais plus dans les plans du PSG. L’international italien n’a pas été retenu pour les deux premières rencontres de la saison et pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Le milieu de terrain âgé de 30 ans a un accord contractuel avec Al-Hilal et Al-Ahli, mais il pourrait finalement décider de rester.

Le PSG veut faire le ménage au sein de son effectif et a informé les joueurs concernés. Lors d’une réunion qui s’est tenue au début du mois d’août, Luis Enrique et Luis Campos ont indiqué à Neymar, Renato Sanches, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Marco Verratti qu’ils n’entraient pas dans les plans du club de la capitale cette saison. Les départs des deux premiers nommés ont depuis été bouclés, mais en ce qui concerne les trois autres, ils sont pour le moment toujours des joueurs du PSG.

Verratti donne son accord à Al-Hilal et Al-Ahli

Pour ce qui est de Marco Verratti, il est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’Al-Hilal, club avec lequel s’est engagé Neymar pour deux ans. Mais l’international italien a désormais un accord avec un autre club saoudien d’après les informations de L’Équipe , Al-Ahli. Le Qatar est également sur le coup et Al-Arabi SC pourrait très bientôt faire une proposition au PSG, où Marco Verratti est encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

Vers un retournement de situation ?