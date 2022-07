Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Messi, Neymar… Le PSG opère sa révolution sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Après Vitinha, d’autres recrues sont attendues au PSG cet été. En parallèle, Antero Henrique travaille également pour acter des départs et pas des moindres. En effet, aux dernières nouvelles, le club de la capitale souhaiterait se séparer de Neymar et de Lionel Messi. La bombe est lâchée et cela marquerait visiblement le début d’une nouvelle politique sur le marché des transferts pour le PSG.

Depuis maintenant plus de 10 ans, QSI court après la Ligue des Champions au PSG. Et suite au dernier fiasco sur la scène européenne face au Real Madrid, il a été décidé qu’un nouveau projet allait démarrer. Exit alors Leonardo, remplacé par Luis Campos. Mauricio Pochettino va lui laisser sa place comme entraîneur du PSG à Christophe Galtier. Et désormais, la star à Paris, c’est Kylian Mbappé. Au terme d’un long feuilleton, le Français a snobé le Real Madrid pour prolonger avec les champions de France jusqu’en 2025. Malgré Neymar et Lionel Messi, tout va donc tourner autour de Mbappé au PSG. D’ailleurs, pour ce qui est du Brésilien et de l’Argentin, l’aventure parisienne pourrait se terminer prochainement. Malgré un contrat jusqu’en 2027 et jusqu’en 2023, Neymar et Messi sont annoncés partants sur ce marché des transferts.

La séparation entre Neymar et le PSG

Alors que le PSG avait déboursé pas moins de 222M€ pour Neymar en 2017, le club de la capitale souhaiterait aujourd’hui s’en séparer. A Paris, le Brésilien ne ferait aujourd’hui plus l’unanimité et depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un départ pour l’ancien joueur du FC Barcelone. D’ailleurs, selon les derniers échos de ESPN , Neymar serait maintenant enclin à quitter le PSG tandis que Chelsea aurait débuté des contacts pour l’accueillir.

Un départ aussi pour Messi ?

Au fil des jours, le départ de Neymar du PSG s’est donc précisé. Et voilà que Lionel Messi est également annoncé partant à l'occasion de ce mercato. Alors que des questions s’étaient déjà posées sur l’avenir de l’ancien du FC Barcelone, la réponse était très vite tombée : il allait rester jusqu’en 2023, date de la fin de son contrat. Mais voilà que la Cadena Cope a lâché une véritable bombe ce vendredi. En effet, en Espagne, on annonce qu’à l’instar de Neymar, Messi serait également poussé vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival. Après seulement un an au PSG, le septuple Ballon d’Or pourrait donc déjà s’en aller.

