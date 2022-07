Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos boucle un coup à la Mbappé sur le mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 21h00 par Bernard Colas

Ce samedi, le PSG a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims, mais la formule a surpris puisque l’attaquant français débarque dans la capitale sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Celle-ci serait obligatoire, de quoi rappeler l'opération Kylian Mbappé bouclée à l’été 2017.

Comme attendu, le PSG a officialisé ce samedi soir l’arrivée d’Hugo Ekitike en provenance de Reims. Auteur de 10 buts en 24 matches de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant de 20 ans rejoint donc le club de la capitale, mais sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Alors qu’un transfert était annoncé pour Ekitike, celui-ci n’est engagé, pour l’heure, que jusqu’en juin 2023. Cependant, l’avenir de l’international Espoirs tricolore s’inscrit bien à Paris.

Comme avec Mbappé, l’option d’achat d’Ekitike serait obligatoire

D’après Foot Mercato , le PSG n’aura pas son mot à dire concernant l’option d’achat d’Hugo Ekitike puisque celle-ci serait obligatoire. Un montant avoisinant 30-35M€ était jusqu’ici évoqué dans ce dossier. Une formule rappelant celle mise en place à l’été 2017 pour Kylian Mbappé, qui avait quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire fixée à 180M€ bonus compris.

« C'est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions »