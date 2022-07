PSG : Campos tente un coup sur le mercato, Tuchel le recale

Foot - Mercato - PSG

Lors de ce mercato estival, plusieurs joueurs pourraient quitter le PSG. Le club de la capitale souhaiterait dégraisser son effectif et aurait donc placé plusieurs noms sur le marché. De son côté, Luis Campos travaillerait sur quelques départs, dont celui de Thilo Kehrer. Le conseiller sportif parisien aurait d’ailleurs tenté un gros coup pour le transfert de l’Allemand mais aurait échoué.

Outre son recrutement, le PSG chercherait également à dégraisser son effectif cet été. Plusieurs joueurs seraient ainsi menacés par un départ lors de ce mercato estival comme Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. Thilo Kehrer pourrait aussi être poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Luis Campos travaillerait pour trouver une solution pour le joueur de 25 ans. Et il aurait ainsi tenté un gros coup sur le mercato.

TRUE✅ Thilo Kehrer (26) @PSG_inside was offered to @ChelseaFC. There was no interest of Chelsea