Transferts - PSG : Campos a une incroyable opportunité sur le mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Lancé dans une importante opération dégraissage, le PSG peine toutefois à trouver des clubs pour recruter ses indésirables. Néanmoins, Naples pourrait bien rendre un sacré service au club de la capitale. Les Italiens s'intéressent en effet à Abdou Diallo et Keylor Navas, deux joueurs qui n'entrent pas totalement dans les plans du PSG.

Cet été, l'une des priorités du PSG est d'alléger son effectif. Dans cette optique, Alphonse Areola et Marcin Bulka se sont définitivement engagés à West Ham et à l'OGC Nice tandis que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Des départs qui font suite à ceux d'Angel Di Maria et Xavi Simons dont les contrats arrivaient à échéance. Mais c'est loin d'être terminé puisque le PSG dispose de plusieurs indésirables difficiles à vendre.

Diallo priorité de Naples...

Mais Naples pourrait bien rendre un sacré service au PSG. Et pour cause, le club italien cherche un défenseur central pour remplacer Kalidou Koulibaly qui va rejoindre Chelsea. Et selon L'EQUIPE , la priorité se nomme Abdou Diallo. L'international sénégalais pourrait donc remplacer son compatriote à Naples.

... qui veut aussi Navas