Transferts - PSG : Avec sa révolution, Galtier va créer un problème sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 12h20 - mis à jour le 25 octobre 2022 à 12h22

Arnaud De Kanel

Entre les pépins physiques de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, Christophe Galtier a dû délaisser le système de jeu à 5 défenseurs qu'il utilisait depuis le début de la saison. Son nouveau schéma tactique lui réussit plutôt bien et il pourrait le reconduire au fil des matchs. Une conséquence terrible pour Sergio Ramos et Presnel Kimpembe.

Pour ses grands débuts avec le PSG, Christophe Galtier a rapidement mis en place un système à 5 derrière, favorisant les montées et le déséquilibre incarné par ses pistons Achraf Hakimi et Nuno Mendes. L'équipe parisienne tournait à plein régime puis les blessures sont arrivées : Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ont été éloignés des terrains durant plusieurs semaines. Alors, Galtier a révolutionné son approche des matchs et s'est convaincu d'utiliser un schéma à 4 derrière, avec un défenseur central en moins. Un système qui fonctionne et qui va faire au moins une victime sur le mercato.

Sergio Ramos prêt à prolonger ?

Avec ce remaniement tactique, Sergio Ramos pourrait remettre son avenir en question. Le défenseur central espagnol arrive à la fin de son contrat et le PSG souhaite le prolonger comme le10sport l'a révélé en exclusivité. Une proposition à laquelle il devra réfléchir sérieusement. Sa réflexion devrait être logiquement alimentée du sujet concernant son temps de jeu, qui pourrait être amené à diminuer avec ce passage à 4 en défense. De fait, son avenir semble lié à celui de Presnel Kimpembe.

Quid de Kimpembe ?

Pour Presnel Kimpembe, tout dépendra également des choix de Christophe Galtier. Le Français apporte un profil complètement différent de celui de Sergio Ramos puisqu'il a la caractéristique d'être gaucher. Depuis plusieurs saisons déjà, il complète parfaitement Marquinhos. Lors du dernier mercato, Chelsea, la Juventus et Manchester United s'étaient intéressés à lui comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Son contrat se termine en 2024 et il n'a toujours pas clarifié sa situation.