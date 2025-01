Transferts - PSG : Au placard, il tient enfin son ticket de sortie ?

Thomas Bourseau

Il reste deux semaines au PSG afin de dégraisser à sa guise l'effectif de Luis Enrique dans lequel Marco Asensio ne semble plus avoir une place de premier choix, au contraire. Si bien que sa situation sportive en alerterait plus d'un à l'étranger. Après Aston Villa, ce serait au tour de Galatasaray de formuler un intérêt pour l'international espagnol.

Marco Asensio ne pensait certainement pas se trouver dans une telle situation sportive au PSG un an et demi après son arrivée libre de tout contrat du Real Madrid. Régulièrement utilisé la saison passée par Luis Enrique et même pendant la première partie de l'exercice actuel au poste de faux numéro 9, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid est aux abonnés absents depuis le 6 décembre dernier et le nul concédé par le PSG contre l'AJ Auxerre (0-0).

Une étoile du Napoli prend la direction de Paris 🌟, le PSG renforce son attaque avec un gros coup attendu depuis l'été !

➡️ https://t.co/GTVcFrC4TM pic.twitter.com/pcQMzXBy7S — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Aston Villa intéressé par Marco Asensio ?

Visiblement poussé vers la sortie de par le management de Luis Enrique à son égard ces derniers temps, Marco Asensio aurait la cote en Angleterre. La semaine dernière, Le Parisien et L'Equipe s'accordaient à dire qu'un club anglais ciblerait l'international espagnol. Le journaliste Marc Mechenoua évoquait l'intérêt d'Aston Villa, club entraîné par un ancien coach du PSG : Unai Emery. Toutefois, il n'y a pas vraiment d'avancée à signaler dans cette opération jusqu'ici.

Galatasaray entre dans la danse ?

De quoi permettre à Fanatik d'en profiter ? Si l'on se fie aux informations récoltées par le média turc, Marco Asensio figurerait dans les petits papiers de Galatasaray. Le club de SüperLig prévoirait d'ouvrir les discussions avec le PSG dans l'optique de prendre la température concernant la position de l'institution parisienne au sujet de l'avenir d'Asensio ainsi que l'éventuel coût de l'opération. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Marco Asensio et s'il aura lieu dans les temps, le mercato hivernal fermant ses portes le 3 février prochain.