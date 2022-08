Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Un énorme transfert en vue pour Paqueta

D'après les dernières révélations de la presse étrangère, Lucas Paqueta serait en passe de rejoindre West Ham. David Moyes, coach des Hammers, a confirmé en conférence de presse que le club londonien avait bel et bien transmis une offre aux Rhodaniens. Lucas Paqueta semble vivre ses derniers instants en tant que joueur de l'OL...

C'est une nouvelle qui devrait anéantir les supporters lyonnais : Lucas Paqueta devrait quitter le club rhodanien pour rejoindre l'Angleterre et West Ham. Les représentants de l'international auriverde seraient déjà présents à Londres pour négocier les modalités de son contrat. Les discussions se poursuivent également entre West Ham et l'OL afin de trouver un accord sur le montant de l'opération. David Moyes a confirmé en conférence de presse que son club avait transmis une offre aux dirigeants lyonnais. Joueur le plus bankable de l'effectif de Peter Bosz, Paqueta devrait rapporter un beau chèque à l'Olympique Lyonnais.

La presse anglaise a affolé les supporters de West Ham. Sky Sports dévoile ce mercredi que les Hammers auraient dégainé une offre de 40M€ pour s'attacher les services de Lucas Paqueta. Information confirmée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio qui ajoute même que les représentants du Brésilien seraient à Londres afin de discuter du futur contrat de Paqueta. Intéressés par le milieu lyonnais d'après Foot Mercato , les Magpies de Newcastle verront un concurrent direct pour la course à l'Europe les doubler dans un dossier important.

Présent en conférence de presse ce mercredi, l'entraineur de West Ham David Moyes a confirmé l'offre des Hammers pour Lucas Paqueta. « J'ai perdu le compte du nombre de joueurs pour lesquels nous avons fait des offres. Nous avons fait des offres pour beaucoup de joueurs. Si je vous disais qui, vous éclateriez de rire. Nous avons fait une offre pour lui. Il peut jouer 10, 8, joue comme un faux 9. Je pense que son pedigree est vraiment bon. Cela ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais j'espère que cela aidera à s'améliorer » révèle Moyes.

🗣️ "I can tell you we have bid for him"West Ham boss David Moyes offers an update on the clubs pursuit of Lyon's Lucas Paquetá ⚒️⬇️ pic.twitter.com/7qQEejKmId