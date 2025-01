Transferts : L’OM a trouvé sa nouvelle star !

Alexis Brunet

La saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang a porté l’OM sur ses épaules à de très nombreuses reprises. Le Gabonais a marqué un très grand nombre de buts, mais il a décidé de partir en Arabie saoudite lors du mercato estival. Heureusement, les dirigeants marseillais ont réussi à très bien remplacer l’ancien Barcelonais, car Mason Greenwood semble être devenu le nouveau leader de l’attaque du club phocéen.

Depuis quelques saisons, maintenant, l’OM est à la recherche de son grantatakan. Dernièrement, de nombreux grands noms se sont succédé à Marseille, mais cela fut souvent très bref. On peut citer par exemple Mario Balotelli et Alexis Sanchez qui ne sont restés qu’une saison au sein du club phocéen, ou bien encore Pierre-Emerick Aubameyang qui a quitté l’OM l’été dernier pour rejoindre Al-Qadsiah en Arabie saoudite, après seulement une petite pige marseillaise.

Un coup de théâtre à l'OM ! Papin reste mais le Ballon d'Or 1991 fait toujours parler de lui. Restez attentifs ! ⚽ https://t.co/UxjoibcFmZ — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Aubameyang a brillé à l’OM

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite a été très mal vécu par une grande partie des supporters marseillais. Il faut dire que le Gabonais avait été d’une aide précieuse dans la morne saison de l’OM. En 51 matches disputés avec le club phocéen, l’ancien joueur d’Arsenal aura réussi à trouver la faille à 30 reprises. Les dirigeants marseillais ont donc perdu un véritable leader d’attaque, qui garantissait un grand nombre de buts par saison en Ligue 1, ce qui n’est pas facile à trouver.

Mason Greenwood a pris la succession d’Aubameyang

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, les supporters de l’OM étaient donc anxieux de savoir comment le Gabonais allait être remplacé et si leur club allait pouvoir trouver un joueur aussi efficace que l’ancien Stéphanois. Lors du mercato estival, le choix des dirigeants marseillais s’est finalement porté sur Mason Greenwood, qui était dans une situation inconfortable à Manchester United, du fait de certains antécédents. Pablo Longoria a déboursé plus de 30M€ pour faire venir l’Anglais, mais cela est pour le moment une réussite. En seize matches disputés depuis le début de la saison, le joueur de 23 ans a trouvé la faille à onze reprises, tout en délivrant deux passes décisives. De très bonnes statistiques qui font donc de lui la nouvelle star de l’OM, d’autant plus que, dans le même temps, Elye Wahi ne se montre pas forcément à son avantage.