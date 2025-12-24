Transferts : Le PSG veut boucler deux opérations en urgence !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Fabian Ruiz et Senny Mayulu devraient bientôt prolonger avec le PSG. Pour ne pas voir leurs deux joueurs faire leurs valises dans un avenir proche, les hautes sphères parisiennes auraient lancé les hostilités avec leurs entourages respectifs, estimant que ces deux dossiers sont urgents.

Pour sécuriser l'avenir de ses joueurs, le PSG serait passé à l'action. D'après les indiscrétions du Parisien, les dirigeants du club rouge et bleu auraient approché les entourages de plusieurs protégés de Luis Enrique, et ce, pour boucler un maximum de prolongations d'ici la fin de cette saison. D'ailleurs, le PSG compterait déjà officialiser des signatures conjointement au cours des prochaines semaines.

Mercato - PSG : Les dossiers Ruiz et Mayulu sont urgents A en croire Le Parisien, le PSG aurait deux dossiers urgents à régler : Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Alors que ses deux joueurs sont en fin de contrat le 30 juin 2027, le PSG doit les faire rempiler au plus vite, et ce, pour ne pas les voir partir dans un avenir proche.