Transferts : Le PSG se fait planter par une vieille connaissance

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec la Juventus Turin arrivera à expiration en juin prochain, Adrien Rabiot serait sur les tablettes du PSG qui négocie son retour libre au Parc des Princes cet été. Mais Mohamed Sissoko, son ancien partenaire, estime que le milieu de terrain français aurait plutôt intérêt à prolonger avec la Juve.

Interrogé la semaine dernière dans les colonnes du Figaro sur la possibilité d’un retour au PSG, Adrien Rabiot (27 ans) laissait la porte ouverte : « Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire [...] Je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. Le football et le challenge sportif resteront le plus important », a indiqué le milieu de terrain français, qui arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin.

Le PSG négocie avec Rabiot

Comme l’avait révélé Média Foot, le PSG serait en effet fortement intéressé par la perspective d’un retour de Rabiot cet été, quatre ans après son départ du Parc des Princes, et les négociations seraient même très avancées entre les deux parties. Pourtant, un autre ancien milieu de terrain du PSG interpelle Adrien Rabiot pour lui conseiller une autre voie…

Sissoko veut voir Rabiot… à la Juve