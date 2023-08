Transferts : Le PSG annonce son verdict pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un remarquable doublé samedi soir avec le PSG face au RC Lens, Kylian Mbappé a d’ailleurs reçu l’ovation du public du Parc des Princes. Et en attendant de quoi sera fait son avenir alors que le feuilleton dure depuis le début de l’été, ses coéquipiers du PSG ont donné leur ressenti à ce sujet.

Restera, restera pas ? Le suspense demeure total quant à l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, même si l’attaquant tricolore a dernièrement été réintégré par sa direction en équipe première. Son contrat actuel court toujours jusqu’en juin 2024, et aucun scénario ne peut être exclu d’ici-là, que ce soit une prolongation de dernière minute, une ventre dès cet été ou bien un départ libre dans un an en direction du Real Madrid. En attendant, Mbappé brille pour son retour au PSG puisqu’il reste sur 3 buts en 2 matchs de championnat, dont un doublé samedi soir contre le RC Lens (3-1).

« Il va rester »

Une prestation XXL de la part de Kylian Mbappé, qui a enflammé ses partenaires du vestiaire au PSG. Au micro de Free Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs assuré avec certitude que Mbappé ne quitterait pas le Parc des Princes d’ici la fin du mercato estival : « C’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique. Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c’est sûr », a indiqué le gardien italien du PSG.

Zaïre-Emery plus évasif…