Transferts : Le PSG achètent deux vedettes, une anecdote est dévoilée

Nommé directeur sportif du PSG suite au rachat par le Qatar, Leonardo avait pris pour habitude à l’époque de faire son marché du côté de l’Italie. Il y a ainsi eu Javier Pastore ou encore Jérémy Ménez à l’été 2011 et un an plus, c’est au Milan AC que le club de la capitale a notamment fait ses emplettes. Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic sont ainsi arrivés en provenance du club lombard et le Brésilien n’a pas manqué de livrer une anecdote à ce propos.

D’abord coéquipiers au Milan AC, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic ont ensuite évolué ensemble sous le maillot du PSG. En effet, à l’été 2012, le Brésilien et le Suédois ont été recrutés par le club de la capitale, où ils sont d’ailleurs devenus des légendes. A Paris, on avait d’ailleurs fait les choses en grand pour l’arrivée d’Ibrahimovic, le présentant devant la Tour Eiffel.

« Je vais à Paris aussi ! »

Débarqués donc au PSG à l’été 2012, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic n’ont pas manqué d’échanger ensemble à propos du club de la capitale avant leur transfert. Ainsi, pour les médias du PSG, le Brésilien a dévoilé une anecdote à propos, confiant : « J'étais aux Jeux Olympiques, à Londres, et il m'appelle : "Thiago, c'est vrai que tu vas signer au Paris-Saint-Germain ?". Je lui réponds : "Oui, je viens de signer. J'ai passé les examens avec le docteur, à l’instant, à l'hôtel. Et après les Jeux Olympiques, je vais à Paris. Mais pourquoi tu me demandes ça ?". Et il me dit : "Parce que je vais à Paris aussi !". Et donc, après Milan, on s’est retrouvé de nouveau ensemble, à Paris. C'était magnifique de jouer avec lui pour le Paris Saint-Germain ».

« Ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays »

Concernant son arrivée au PSG en 2012, Thiago Silva a également expliqué : « Ce n’était pas facile d’arriver dans un nouveau pays, de s’habituer à une nouvelle culture complètement différente, mais le club, les gens du club, le Président, m’ont aidé à me sentir à l’aise. Le Président surtout, il a fait beaucoup pour moi. Et puis Carlo Ancelotti aussi ».