Transferts : Le PSG a trouvé sa nouvelle pépite

Benjamin Labrousse

Tout au long de son histoire, le PSG a vu éclore dans ses rangs de nombreux jeunes talents. Réputé pour son appétence concernant les jeunes pépites brésiliennes, le club parisien aurait récemment observé le jeune Rodriguinho (18 ans). Le joueur de São Paulo s’est d’ailleurs récemment exprimé sur sa progression.

Rai, Ronaldinho, Lucas Moura... Le PSG n’a jamais cessé de prospecter du côté du championnat brésilien pour renforcer son effectif. Mais ces dernières années, le club de la capitale a davantage cherché à recruter de véritables stars plutôt que de miser sur certains espoirs. Une mentalité que cherche à changer le club parisien, qui par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos pourrait tenter d’attirer des grands talents à Paris.

Le PSG surveille un jeune milieu brésilien

Très récemment, le média brésilien UOL Esporte révélait que le PSG avait surveillé par le biais de recruteurs, le jeune milieu de terrain de Sao Paulo, Rodriguinho. Pas pressé de brûler les étapes, le joueur de 18 ans s’est exprimé sur sa progression. « Je suis heureux, je travaille bien. Dorival (l’entraîneur, ndlr) me donne des opportunités, j'ai encore plus envie de travailler. Ma relation avec les joueurs est très bonne. Le plus jeune souffre toujours un peu, mais tout le monde me traite super bien. De bonnes personnes, tout le monde est gentil » , affirme Rodriguinho dans des propos relayés par RMC .

« Il a eu la patience nécessaire pour entrer avec force dans les moments opportuns »