Transferts : Il signe au PSG et affiche son émotion

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a mis la main sur Lucas Beraldo. Le défenseur central est arrivé de Sao Paulo, et l'adaptation se passe bien pour lui, vu qu'il enchaîne les titularisations avec le club de la capitale. Ses performances lui ont d'ailleurs permis d'être appelé en sélection nationale du Brésil. Le joueur de 20 ans vit donc un rêve éveillé en ce moment.

Une nouvelle fois, le PSG a pris l'accent brésilien l'hiver dernier. Le club de la capitale a mis la main sur Lucas Beraldo, et Gabriel Moscardo, deux jeunes talents auriverde. Le premier est déjà arrivé à Paris, alors que le deuxième débarquera l'été prochain.

Lucas Beraldo a réussi son adaptation au PSG

Recruté pour 20M€ à Sao Paulo, Lucas Beraldo donne pour le moment pleine satisfaction. Aligné au début en tant que latéral gauche, le Brésilien est beaucoup plus à l'aise dans l'axe, où il enchaîne les titularisations, et les bonnes performances. Depuis son arrivée au PSG, le défenseur de 20 ans a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues, et il a même marqué un but.

Un rêve éveillé pour Beraldo