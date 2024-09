Transferts : Il rejoint le club «idéal» après avoir quitté le PSG 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu au PSG cet été après un prêt au Benfica, Juan Bernat n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Malgré le manque de doublure à Nuno Mendes à gauche, l’Espagnol a été invité à s’en aller et le voilà qu’il a rejoint Villarreal dans le cadre d’un prêt. Bernat retrouve donc le championnat ibérique, lui l’ancien de Valence, pour son plus grand bonheur.

Dans les dernières heures du mercato, ça a beaucoup bougé dans le sens des départs au PSG. Ça a notamment été le cas de Juan Bernat. Plus désiré par le club de la capitale, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en 2026, l’Espagnol a encore fait ses valises. Après un prêt au Benfica la saison dernière, Bernat a cette fois pris la direction de l’Espagne. De retour en Liga, l’ancien de Valence a rejoint l’effectif de Marcelino à Villarreal, dans le cadre d’un simple prêt.

« Je suis très content de pouvoir être dans ce club »

C’est ce mercredi que Juan Bernat était présenté à la presse en tant que nouveau joueur de Villarreal. Devant les journalistes, le joueur prêté par le PSG s’est notamment expliqué sur son choix de carrière. Bernat a alors confié : « Je suis très content de pouvoir être dans ce club. Je suis reconnaissant envers Villarreal pour me donner cette opportunité. C’était facile, je n’ai même pas réfléchi. C’est une fierté de pouvoir être dans cette équipe ».

« J’avais envie de revenir en Liga »

Juan Bernat a également poursuivi : « Pourquoi Villarreal ? Je pense que Villarreal est un grand club. Cela fait plusieurs années que je voulais revenir en Espagne et pouvoir profiter du championnat de mon pays. Ce club est idéal pour moi et pour continuer ma carrière, et pour apporter des choses à l’équipe. (…) J’avais envie de revenir en Liga, de pouvoir en profiter à nouveau. Je pense que c’est un championnat qui va bien avec mes caractéristiques et je m’adapte mieux à ce football ».