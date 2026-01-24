Transferts à l’OL : «Ils vont partir», l’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Doté d’un effectif plutôt limité cette saison, l’OL se retrouve dans une position surprenante au classement en Ligue 1. Le club rhodanien a d’ailleurs profité du mercato hivernal pour se renforcer en attaque et au milieu avec Endrick et Noah Nartey. La formation lyonnaise s’est ainsi permise d’annoncer deux départs à quelques jours de la fermeture du marché des transferts.

L’OL a débuté la saison avec un effectif limité. Il faut dire que le mercato estival a fait des dégâts chez les Gones, qui ont été contraints de se séparer de certains de leurs meilleurs éléments pour renflouer leurs caisses. Le club rhodanien a donc profité de cet hiver pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Endrick et Noah Nartey ont ainsi débarqué au sein de la formation olympienne. Mais le mercato n’est pas encore terminé du côté de l’OL.

Le mercato n'est pas terminé à l'OL Alors que les dirigeants lyonnais auraient encore prévu quelques renforts avant la fermeture du marché des transferts, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient également boucler quelques départs. Après Martin Satriano, envoyé en prêt à Getafe en Espagne, ce sont Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe qui vont partir. Paulo Fonseca a d’ailleurs officialisé la nouvelle en conférence de presse ce vendredi.