Transfert suspect au PSG : Pierre Ménès balance !

Durant le mercato estival, le PSG a pris une décision radicale en se séparant de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier. Un choix assumé par Luis Enrique qui avance des raisons purement tactiques, mais Pierre Ménès n'est pas totalement convaincu par cet argument.

Ce fut l'une des surprises de l'été sur le mercato en Ligue 1. Malgré une excellente seconde partie de saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par le PSG où Luis Enrique a assuré vouloir un gardien de but qui participe plus au jeu. C'est ainsi que Lucas Chevalier est arrivé, mais Pierre Ménès continue à se poser des questions sur ce choix.

Pierre Ménès doute des motivations du transfert de Chevalier « C'est un peu humain. Donnarumma a une énorme part dans la quête de la Ligue des champions du PSG. Les raisons qui font qu'il n'est pas resté, restent quand même un peu obscures. Et je ne suis pas certain que la comparaison soit tout à fait justifiée », lâche-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.