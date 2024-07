Transfert polémique à l’OM, l’inattendu message de soutien

A 22 ans, Mason Greenwood s’apprêterait à devenir la troisième recrue du mercato estival de l’OM. Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’actuel joueur de Manchester United devrait prochainement s’engager avec le club phocéen. Un transfert à hauteur de 31M€ qui a toutefois suscité la polémique. La raison ? La polémique concernant Greenwood qui était accusé de violences conjugales. De quoi en refroidir plus d’un, mais voilà que Joey Barton a pris la défense de son compatriote britannique.

Au coeur d’une polémique de violences conjugales, Mason Greenwood est loin de faire l’unanimité à Marseille. Alors que le maire de la cité phocéenne s’était opposé à l’arrivée du joueur de Manchester United, cela n’a visiblement pas affecté Pablo Longoria et Mehdi Benatia. En effet, l’OM serait en passe de boucler le transfert de Greenwood moyennant 31M€. De quoi faire le bonheur d’un certain Joey Barton.

That is a great signing. 👌



The kid deserves a chance to get on with his career.



We all make mistakes.



Nobody’s perfect.



England would have won the Euro’s with this kid in the side. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



He’s as good player. As any in that Euro’s squad. His behaviour and the public… https://t.co/Em8IEKq1lz