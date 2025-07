Transfert historique à l’OM, l’annonce inquiétante…

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, l’OM va accueillir Igor Paixao qui débarquer pour 35M€, bonus compris, en provenance de Feyenoord. Une somme très importante qui fait de l’ailier brésilien le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Mais le montant de la transaction est jugé un peu élevé par Kevin Diaz, spécialiste du football néerlandais.

«Paixao, je trouve ça un peu cher»

« Paixao, je trouve ça un peu cher. Mais 25M pour Luis Henrique, je préfère Paixao à 30, c'est clair et net. De le voir partir à ce genre de prix à l'Inter, j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est très très bien vendu par l'OM. Quand tu es dans un club du top 3 d'Eredivisie, tu peux être amené à avoir de belles stats. Malheureusement, ce n'est pas garanti que tu vas performer et surtout en Ligue 1 qui est un championnat beaucoup plus physique dans le poids des défenseurs et dans l'intensité », s’inquiète-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.