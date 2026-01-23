Transfert historique à l’OM : C’est un énorme fiasco ?

Axel Cornic

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a décidé d’offrir des nombreux renforts à Roberto De Zerbi, avec une douzaine de nouvelles recrues qui ont débarqué lors du mercato. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont d’ailleurs frappé très fort en signant le plus gros transfert de l’histoire marseillaise avec Igor Paixão, qui ne semble toutefois pas convaincre six mois après son arrivée.

Avec Mason Greenwood qui brille à droite, à Marseille on a souhaité trouver son pendant à gauche. Plusieurs pistes ont été étudiées et c’est finalement Igor Paixão qui a débarqué à l’OM, dans le cadre d’un transfert à 35M€. Une somme importante, la plus grosse jamais dépensée par le club phocéen sur le mercato.

Paixão déçoit à l’OM Un tel investissement suscite évidemment beaucoup d’attentes, mais Paixão n’a pas vraiment réalisé des grands débuts à l’OM. L’ailier brésilien totalise pour le moment 9 buts et 3 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues, ce qui est pour le moment trop peu. Et évidemment, cela n’a échappé à personne, puisque les critiques se font de plus en plus nombreuses.