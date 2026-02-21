Transfert : Grâce à Air France, un scoop sur le PSG a été confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il s'agit de parler mercato et des transferts, c'est la course à l'information et à qui sortira l'information en premier. Par conséquent, le but du jeu est d'obtenir le scoop le plus vite possible pour devancer tout le monde. Et pour cela, tous les moyens sont visiblement permis. Au point d'usuper une identité auprès d'Air France pour confirmer un deal au PSG ?

Désormais, Pierre Ménès n'est plus vraiment dans le domaine du mercato, réagissant davantage à l'actualité footballisique notamment sur sa chaine Youtube. Pourtant, il y a quelques années de cela, le journaliste sportif était bel et bien l'un des acteurs de cette course à l'information pour faire sortir un transfert avant tout le monde. C'est ainsi que Pierre Ménès avait pu obtenir la confirmation d'un départ du PSG avec des méthodes qui peuvent vous étonner.

« J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau » En 1995, c'est David Ginola qui quittait le PSG et la France par la même occasion pour rejoindre l'Angleterre et le club de Newcastle. Un transfert à propos duquel Pierre Ménès avait eu vent et voilà que pour confirmer cela, le journaliste a employé une technique inattendue. En effet, dans une vidéo sur Youtube en 2025, Pierre Ménès racontait à propos de ce dossier Ginola : « Il y a le départ de Ginola, qui part en grande partie en raison d’une incompatibilité d’humeur avec Luis Fernandez. Et on ne sait pas trop où va Ginola. Je ne sais plus comment j’arrive à savoir qu’il a un contact avec Newcastle. Rocheateau était son agent. J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau en disant : « Je voudrais bien vérifier que ma secrétaire a réserver mon vol pour demain » ».