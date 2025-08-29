Transfert de Rabiot : L’OM relance le feuilleton avec une nouvelle annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge de tirage au sort de la Ligue des champions jeudi à Monaco, Pablo Longoria a été interrogé sur la situation d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Si le président de l’OM a indiqué que la porte de son bureau était ouverte à l’international français, il a tenu à insister sur le fait que cela était le cas pour tous les joueurs de l’effectif.

Alors que l’OM est désormais fixé sur ses adversaires en Ligue des champions, avec notamment la réception de Liverpool et un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, la question est de savoir si Adrien Rabiot (30 ans) participera à ces rencontres. Elle a justement été posée à Pablo Longoria en marge du tirage au sort.

« La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs, pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs » « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs, pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'avoir des discussions sincères. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat avec l'OM et tant que le mercato est ouvert, il y a encore des possibilités », a déclaré le président de l’OM au micro de Canal+.