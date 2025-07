Transfert de Mbappé : Le PSG signe un coup historique, il hallucine !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Malgré tout, le club de la capitale a réussi à remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier. Interrogé sur le sacre européen du PSG, Abdou Diallo a avoué que les hommes de Luis Enrique l'avaient surpris.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG , Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Sans Kylian Mbappé , le PSG a réussi l'exploit de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire. Les hommes de Luis Enrique ayant étrillé l' Inter en finale le 31 mai dernier (5-0).

Le PSG a surpris Abdou Diallo

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Abdou Diallo s'est livré sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. « Est-ce que vous étiez un peu surpris de voir l'équipe du PSG performer à un tel niveau alors que les stars sont parties, notamment Kylian Mbappé ? Alors surpris, je pense, comme tout le monde en début d'année 2025. Mais comme la dynamique n'a jamais rompu, finalement on est arrivé en avril-mai avec des certitudes, et on sentait que c'était la bonne, c'était pour nous. Je dis nous comme si j'y étais, je m'inclus… Mais après c'est le foot. C'est le foot, encore une fois, il y a des choses qui nous sont réservées, d'autres non », a confié l'ancien défenseur du PSG, avant d'en rajouter une couche.