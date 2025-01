Transfert de Kolo Muani : Le PSG signe une sortie surréaliste !

Thomas Bourseau

Au placard depuis plus d'un mois, Randal Kolo Muani pourrait bien voir son salut venir de la Juventus. Le club bianconero a d'ailleurs fait une annonce publique dans le feuilleton Kolo Muani en fin de semaine dernière. Son départ du PSG semble se préciser, mais Luis Enrique a lâché une punchline sur les rumeurs en période de mercato.

Samedi dernier, la Juventus se déplaçait sur la pelouse du Torino pour le derby piémontais. Les deux équipes turinoises ne sont pas parvenues à se départager et se sont quittées sur le score nul d'1 but partout. En amont de cette rencontre, Cristiano Giuntoli avait ouvertement ouvert la porte à l'hypothétique venue de Randal Kolo Muani à la Vieille Dame.

La Juventus annonce ouvertement apprécier Kolo Muani

Annoncé sur le départ du PSG pendant ce mercato hivernal sur lequel le rideau tombera le 3 février prochain, Randal Kolo Muani s'est fait interpeller par le directeur sportif de la Juventus au micro de DAZN. « Randal Kolo Muani et Ronald Araujo ? Ce sont deux très bons joueurs. Le mercato bat son plein et on espère avoir de bonnes nouvelles la semaine prochaine ».

«Le mercato, pour moi, c'est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain»

Une fois de plus, Randal Kolo Muani n'a pas pris part à la victoire acquise par les hommes de Luis Enrique dimanche soir lors de la réception de l'ASSE (2-1). L'international français est d'ailleurs porté disparu depuis le 6 décembre dernier et un déplacement à Auxerre (0-0). Invité à s'exprimer sur le feuilleton Kolo Muani en conférence de presse dimanche soir, Enrique n'a pas mâché ses mots en laissant transparaître une certaine aversion pour la période du mercato. « Est-ce que la Juventus peut être une solution pour Kolo Muani, qui n'était pas dans le groupe ? Je ne sais pas. Le mercato, pour moi, c'est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain... Je n'ai rien à dire ».